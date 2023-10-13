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Aktüel Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!
Aktüel

Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:00:00 -
Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vuslat Derneği, İşgalci İsrail’in Filistin’i hedef alan saldırılarının hemen ardından bölgedeki ihtiyaç sahipleri için “Gazze-Filistin Acil Yardım” kampanyası başlattı.

İsrail’in masum Gazze halkını hedef aldığı saldırıları her geçen gün şiddetini arttırıyor. Öyle ki İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları ile henüz savaşın ilk haftasında binlerce noktayı hedef gözetmeksizin ve acımasız bir şekilde vurdu. Bu saldırılarda kadın, yaşlı ve çocuk yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

İsrail, sivilleri öldürmenin yanında fosfor bombası kullanması, Gazze halkının elektriğini ve suyunu kesmesiyle de savaş hukukunu ve insan haklarını ihlal eden birçok eylemde bulundu. İsrail uçakları, Mısır-Filistin sınırında bulunan Refah Sınır Kapısını da bombalayarak Mısır’ın sınır kapısını kapatmasını sağladı. Böylece Filistin halkının savaş bölgesinden çıkabilmesi neredeyse imkansız hale geldi.

Gazze’deki masumların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan en büyük ihtiyaç hiç şüphesiz elektrik, yakıt ve tıbbi malzeme. İşgalci İsrail’in saldırılarından yaralı olarak kurtarılan masumların ambulansla hastaneye nakledilmesi ve hastanede yapılacak müdahale için yakıta ihtiyaç duyuluyor. İsrail’in, Gazze’nin elektriğini kesmesinin ardından hastanelerde yakıt ile elektrik elde edilen jeneratörler kullanılıyor. Bu bakımdan yakıt ve tıbbi malzeme Gazze’deki masumların hayatta kalmasını sağlıyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vuslat Derneği bu eksikliğin bilincinde olarak Gazze’ye yakıt ve tıbbi malzeme desteği sağlamak için acil yardım çalışmaları yürütüyor. Sizler de derneğin vuslat.org.tr web sitesinden veyahut 0212 659 28 80 numaralı Çağrı Merkezini arayarak Gazze için bağışta bulunabilirsiniz. Bununla birlikte GAZZE yazıp 6068’e SMS göndererek 70 TL bağış yapabilirsiniz.

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