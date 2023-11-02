Vurun yiğitler! Hamas, İsrail ordusuna düzenlediği baskından görüntüler yayınladı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Tüm gelişmelerden sonra Hamas’ın yayınladığı videolar yüreklere az da olsa su serpiyor. Hamas yayınladığı son görüntülerde, İsrail ordusuna yaptığı baskını böyle gösteriyor.
İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı.
Baskına engel olmak isteyen gençlere karşı gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bomları kullanan İsrail güçleri, bir süre sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı. Askerler, bölgeden ayrılırken, evlere doğru gerçek mermilerle ateş açtı.
Yayınlanan görüntülerde ise, Hamas birliklerinin İsrail ordusuna yaptığı baskında 2 tank imha edildi. Gazze’deki tünellerin ne kadar işe yaradığı da görüntülerde mevcut.