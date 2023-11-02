  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vurun yiğitler! Hamas, İsrail ordusuna düzenlediği baskından görüntüler yayınladı
Gündem

Vurun yiğitler! Hamas, İsrail ordusuna düzenlediği baskından görüntüler yayınladı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 08:57:00 - 2023-11-02 08:57:42

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Tüm gelişmelerden sonra Hamas’ın yayınladığı videolar yüreklere az da olsa su serpiyor. Hamas yayınladığı son görüntülerde, İsrail ordusuna yaptığı baskını böyle gösteriyor.

İsrail askerleri, Ramallah'taki Tayra Mahallesi'ne baskın sırasında Filistinli gençlerle çatıştı.

Baskına engel olmak isteyen gençlere karşı gerçek mermi, zehirli gaz ve ses bomları kullanan İsrail güçleri, bir süre sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı. Askerler, bölgeden ayrılırken, evlere doğru gerçek mermilerle ateş açtı.

Yayınlanan görüntülerde ise, Hamas birliklerinin İsrail ordusuna yaptığı baskında 2 tank imha edildi. Gazze’deki tünellerin ne kadar işe yaradığı da görüntülerde mevcut.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze teması
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze teması

Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Gazze teması
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa'dan Gazze çağrısı
Fransa'dan Gazze çağrısı

Dünya

Fransa'dan Gazze çağrısı

Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı
Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı

Gündem

Gazze’de İsrail Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü! 2 koldan Filistin katliamı

Gazze’ye kara harekatının 1. Gününde 16 İsrail askeri öldü
Gazze’ye kara harekatının 1. Gününde 16 İsrail askeri öldü

Gündem

Gazze’ye kara harekatının 1. Gününde 16 İsrail askeri öldü

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkan Şahin

Maşaallah. Rabbim şecaat lerini artırsın. Görünmez ordularla desteklesin. Bizim İslam ordumuz da bir an evvel kurulsun. Bir daha böyle desteksiz kalmasın kardeşlermm

Zekeriya ERTUŞ

APTAL YAHUDİLER ????
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23