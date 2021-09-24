Vurgunu Kılıçdaroğlu sümen altı etmiş

Yavuz Selim İstanbul



Akit’in ulaştığı 14 sayfalık mektup, CHP binasının, Genel Merkez İdare Müdürü Özgür Karakoç’un çiftliğine döndüğünü gösteriyor.

Çift maaş ve saltanat

Daha önce işten kovulan 18 işçisi tarafından icralık olan CHP Genel Merkezi yine skandallarla çalkalanıyor. Yaklaşık 130 personelin çalıştığı binada işçilerin yönetime mektup yazarak Özgür Karakoç’u vahim iddialarla şikayet ettiği belirlendi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sümen altı ettiği 14 maddelik mektupta, Karakoç hakkında dudak uçuklatan ifşaatlarda bulunulduğu öğrenildi.



Mektupta; Karakoç’un hem CHP’den hem Halk Ekmek A.Ş’den maaş aldığı, kendisi ve ailesi için özel şoför ve özel araç görevlendirerek masrafını partiye ödettiği, binadaki acil durum sığınağına şahsına ait lüks banyo inşa ettirdiği, Yenimahalle’de satın aldığı 2 milyon TL değerindeki lüks dairesinde CHP’li vekil ve avukatlarla kumar partileri düzenlediğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Gelen hediye, armağan, koli ve paketlerin Karakoç’un evinin temizlikçisine, çocuğunun okul müdürüne, annesinin doktorlarına gönderildiği aktarıldı. Karakoç’un çocuğunun okula götürülüp getirilmesinin bile parti araçlarıyla yapıldığı ifade edildi.

Karakoç’un kendisine yakın çalışanlara araç tahsis ettiği, bazılarının eşlerini işe bırakırken dahi parti araçlarını kullandığı aktarıldı. Yakın personelin esnek çalıştığı, yol ve yemek ücretlerinin fazla yatırıldığı, elden fiş karşılığı paralar ödendiği, öğle ve akşam yemeklerinin genel merkez dışından söylendiği de iddialar arasında. Partinin muhasebe müdürü ve ekibinin, Karakoç’un ‘yazlık dostu’ olan yöneticinin yakınlığı ile göreve geldiği, hatalı işlemlerde bulundukları belirtildi.

Personele mobbing

CHP binasında çalışanların, partinin güvenlik odasından özel takibe alındığı, birbirleriyle görüşmesinin engellendiği öne sürülen mektupta, yöneticilerin dahi kemaralarla takip edildiği öne sürüldü.



CHP’lilerin mektubunda, çalışanların bağlı olduğu Tez-Koop-İş Sendikası’na ulaşım olanaklarının tamamen kapatıldığı, sendika işyeri temsilciler kuruluna Karakoç’a yakın 2 kişi seçtirilerek bunlar vasıtasıyla genel merkezdeki sorunların sendikaya iletilmemesinin sağlandığı ifade edildi. Sendika temsilcisi seçiminde ise “işinden olursun”, “oyunun fotoğrafını çek getir” diye baskı uygulanmış. Taşeron firma çalışanlarına fazla iş yüklendiği, Kılıçdaroğlu’nun özel kalemindeki sekreterin dahi taşeron çalıştığı bildirildi.

Parti üç maymun!

Mektubun Kılıçdaroğlu, Personelden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve bağlı bulundukları Tez-Koop-İş Sendikası’na gönderildiği de aktarıldı. Sorunları görüşme talepleri karşılık bulmayan işçilerin mektubunun okunduğu ancak dikkate alınmadığı öğrenildi. Haziran 2015’teki seçimlerin hemen ardından Genel Merkez’de görevli 22 personelini kovan CHP yönetimi, önce mahkemelik sonra icralık olmuştu.

CHP’yi çiftliğe çeviren Karakoç kayıplarda!

CHP binasında yaşanan skandallarla ilgili görüşüne başvurup hakkındaki vahim iddiaları sormak için aradığımız CHP Genel Merkez İdare Müdürü Özgür Karakoç telefonlarımıza çıkmadı. Karakoç’un sekreteri geri dönüş yapmadı.