Vukovıc'in yaptığı o hareketin cezası belli oldu!

Balıkesirspor Baltok-Giresunspor arasında oynanan 1. Lig müsabakasında Giresunspor kalecisi Anıl Atağ'a yaptığı hareket, Andrje Vukovıc'e 1 maç cezaya ve 6 bin 500 liraya mal oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı PFDK kararlarında, "Balıkesirspor Baltok Kulübü sporcusu Andrıja Vukovıc'in, 03.04.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor Baltok - Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 .-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Anıl Atağ'dan özür dilemişti

Vukovic, maç sonrası Giresunspor kalecisi Anıl Atağ'da özür dilemiş ve yaptığı hareketin Türkiye'de küfür olmadığını söylemişti. Vukovıc, Türkiye Futbol Federasyonu ceza kurulunun verdiği 1 maç oynamama cezasını İstanbulspor A.Ş. maçında çektiği için bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında Teknik Direktör Giray Bulak'ın kendisine görev vermesi halinde sahada olacak.