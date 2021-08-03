Vuhan'da herkese koronavirüs testi uygulanacak

Nüfusu yaklaşık 11 milyon olan kentte bir yılı aşkın süredir ilk kez yedi vakaya rastlandığı açıklandı. Yetkililer yeni vakaların ortaya çıkmasını, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantına ve turizm sezonunun açılmasına bağlıyor.

Çin'de son günlerde koronavirüs vakaları artmaya başladı. Son 10 günde 300 yeni vaka tespit edildi.

Herkese test uygulanacak

Ülke çapında 15 bölgede yeni vakalara rastlanması üzerine hükümet, toplu testler yapılmasını kararlaştırdı ve çeşitli kısıtlamaları uygulamaya koydu.

İlk olarak Nanjing kentindeki havaalanı temizlik görevlileri arasında tespit edilen yeni vakalar endişeye yol açtı.Yetkililer kentte yaşayan yaklaşık 9,2 milyon kişiye üç kez test yaptı ve yüz binlerce kişiyi kapsayan kısıtlamalar başlattı.

Hafta sonu ise dikkatler Hunan eyaletinde yeni vakaların çıktığı turistik Zhangjiajie bölgesine yöneldi. Buradaki bulaşın Nanjing'den gelen turistlerden kaynaklandığı sanılıyor.Yetkililer, kentteki bir tiyatroyu ziyaret edip yaşadıkları şehirlere dönen 5 bin kişiyi tespit etmeye çalışıyor.Başkent Pekin'de de yerel bulaş kaynaklı yeni vakalar görüldüğü bildiriliyor.

Çin şimdiye dek ülke sınırlarındaki vakaları kontrol altına almakta başarılı olmuştu.