Vücuttaki yağları parçalamak bu kadar kolay!

Fit ve sağlıklı bir bedene kavuşmak herkesin hayali. Bunun için ilk olarak fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Peki nasıl kilo verilir? İşte cevabı...

Yağları parçalayan 5 uygulama

1- ILIK SU İÇ: Her sabah aç karnına ılık su içmek sindirim sistemini temizlemeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

2- YANINIZDA BİR ŞİŞE SU TAŞIYIN: Su içmek zayıflatıyor. Su içmeyi unutuyorsanız yanınızda bir şişe su taşımak su içmeyi hatırlamanıza yardımcı olur.

3- YÜKSEK PROTEİNLİ VE LİFLİ KAHVALTI: Proteini yüjksek kahvaltı zayıflatır.

4- HER GÜN EGZERSİZ YAPMAK: Özellikle sabah sporu kalori yakımını sağlar.

5- HER GÜN MUTLAKA YEŞİLLİK TÜKETİN: Yeşillik tüketmek sindirim sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur. Şişkinlik probleminin önüne geçer.