Vücuttaki yağları parçalamak bu kadar kolay!
Fazla kilolarıyla başı dertte olanlar bu haber tam size göre. Zayıflamak için uzun uzun diyet listeleri yerine 5 pratik bilgi size yardımcı olabilir. İşte kilo vermek için alışkanlık haline getirmeniz gereken 5 uygulama...
Fit ve sağlıklı bir bedene kavuşmak herkesin hayali. Bunun için ilk olarak fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Peki nasıl kilo verilir? İşte cevabı...
Yağları parçalayan 5 uygulama
1- ILIK SU İÇ: Her sabah aç karnına ılık su içmek sindirim sistemini temizlemeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.
2- YANINIZDA BİR ŞİŞE SU TAŞIYIN: Su içmek zayıflatıyor. Su içmeyi unutuyorsanız yanınızda bir şişe su taşımak su içmeyi hatırlamanıza yardımcı olur.
3- YÜKSEK PROTEİNLİ VE LİFLİ KAHVALTI: Proteini yüjksek kahvaltı zayıflatır.
4- HER GÜN EGZERSİZ YAPMAK: Özellikle sabah sporu kalori yakımını sağlar.
5- HER GÜN MUTLAKA YEŞİLLİK TÜKETİN: Yeşillik tüketmek sindirim sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur. Şişkinlik probleminin önüne geçer.