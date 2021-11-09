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Aktüel Vücuttaki yağları parçalamak bu kadar kolay!
Aktüel

Vücuttaki yağları parçalamak bu kadar kolay!

Fazla kilolarıyla başı dertte olanlar bu haber tam size göre. Zayıflamak için uzun uzun diyet listeleri yerine 5 pratik bilgi size yardımcı olabilir. İşte kilo vermek için alışkanlık haline getirmeniz gereken 5 uygulama...

Yeniakit Publisher
2021-11-09 12:18:00 -
Vücuttaki yağları parçalamak bu kadar kolay!

Fit ve sağlıklı bir bedene kavuşmak herkesin hayali. Bunun için ilk olarak fazla kilolardan kurtulmak gerekiyor. Peki nasıl kilo verilir? İşte cevabı...

Yağları parçalayan 5 uygulama

1- ILIK SU İÇ: Her sabah aç karnına ılık su içmek sindirim sistemini temizlemeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

2- YANINIZDA BİR ŞİŞE SU TAŞIYIN: Su içmek zayıflatıyor. Su içmeyi unutuyorsanız yanınızda bir şişe su taşımak su içmeyi hatırlamanıza yardımcı olur.

3- YÜKSEK PROTEİNLİ VE LİFLİ KAHVALTI: Proteini yüjksek kahvaltı zayıflatır.

4- HER GÜN EGZERSİZ YAPMAK: Özellikle sabah sporu kalori yakımını sağlar.

5- HER GÜN MUTLAKA YEŞİLLİK TÜKETİN: Yeşillik tüketmek sindirim sisteminin doğru çalışmasına yardımcı olur. Şişkinlik probleminin önüne geçer.

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