  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Karabağ'daki askeri operasyona ilişkin açıklama

Azerbaycan’dan Fransa’ya: Sen gölge etme

Suriye Devlet Başkanı Esad, Arap ve İran ülkesine arabuluculuk eden Çin'e gidecek! Çok kritik mesajlar bekleniyor

Dünya peşinde: Büyük bir iştahla güneş panellerine tarihi rekor yatırım yapıldı! Enerji alanındaki dev adımlar

Tuzla'da Savaş Cebeci, Kaan Kazgan kavgası! İlişkin flaş gelişme, ilk ifadeleri: Emniyet gelişmesini duyurdu

ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya ağır sözler

Rusya açık bir şekilde 18 milyar doları bloke etti! Gündemi altüst edecek: Rus petrolü ihracatından gelen paralar...

Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: 5 ülkenin çarpışma alanı haline geldi

Araç sahipleri dikkat: Zorunlu trafik sigortasında bu süreç çok kolaylaşıyor! Trafik Teklif Platformu

Rusya'dan Azerbaycan açıklaması!
Kadın - Aile Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin: Zehir ve virüsü dışarı atan karışım listesinde 1 numara
Kadın - Aile

Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin: Zehir ve virüsü dışarı atan karışım listesinde 1 numara

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:36:00 - 2023-09-20 00:00:37
Vücuttaki tüm yağı ve parazitleri 2 malzeme ile temizleyin: Zehir ve virüsü dışarı atan karışım listesinde 1 numara

Sizlerle vücudunuzda biriken tüm yağlardan kurtulabileceğiniz iki malzeme ile hazırlanan bir tarif paylaşacağız. Egzersiz yapmak için vaktiniz yoksa; kısa bir süre içerisinde etkisini gösteren bu tarif tam sizlik! Yalnız yağları da değil vücutta biriken paratizleri de bu sayede atacaksınız.

Gerekli olan malzemeler

1 kg limon
400 g kereviz

Hazırlanması

Öncelikle 2 L su ile 400 g kereviz ve limon kabuklarını karıştırın. Bu karışımı 20 dakika boyunca kaynatın. Daha sonra ocağın altını kapatın ve güzelce karıştırın. Daha sonra karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı her öğünden önce için. Dilerseniz daha fazla sulandırmak için su ekleyebilirsiniz. Karışımı buzdolabında saklayın ve düzenli kullanmayı ihmal etmeyin!

Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?
Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?

Kadın - Aile

Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tereyağı ile taş gibi yoğurt mayalama tarifi: Kaymak yapımı, sır olan minik tüyo! Mayalama tekniği
Tereyağı ile taş gibi yoğurt mayalama tarifi: Kaymak yapımı, sır olan minik tüyo! Mayalama tekniği

Kadın - Aile

Tereyağı ile taş gibi yoğurt mayalama tarifi: Kaymak yapımı, sır olan minik tüyo! Mayalama tekniği

Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?
Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?

Kadın - Aile

Limon, karbonat ve sirke! Karışımın duşa kabinlerinize yapacağı müthiş sonuç, cam gibi olacak! Bakın ne kadar, nasıl yapılacak?

Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!
Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Kadın - Aile

Karanfilin müthiş 6 yararı ortaya çıktı: Bilim dünyası şaşkın! Az bilinen yararı duyanı şaşkına çevirdi!

Dermatologlar bunu bedava söylemezler: Hem ucuz hem de kaliteli var mı yok mu? İşte yanıt, prim vermiyor
Dermatologlar bunu bedava söylemezler: Hem ucuz hem de kaliteli var mı yok mu? İşte yanıt, prim vermiyor

Kadın - Aile

Dermatologlar bunu bedava söylemezler: Hem ucuz hem de kaliteli var mı yok mu? İşte yanıt, prim vermiyor

{relation id:1788721 slug:'limon-karbonat-ve-sirke-karisimin-dusa-kabinlerinize-yapacagi-muthis-sonuc-cam-gibi-olacak-bakin-ne-kadar-nasil-yapilacak'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23