Vücudunuzun magnezyuma ihtiyacı olduğunun 8 belirtisi

Magnezyum nedir?

Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemli bir mineraldir ve vücutta en bol bulunan 4. mineraldir. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de takviyeler vasıtasıyla alınması gereklidir.

Enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması dahil olmak üzere insan sağlığı için gerekli olan 300’den fazla metabolik reaksiyonda yer alır. Bütün bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için düzenli olarak alınması ve vücuttaki rezervlerin doldurulması gerekir. İnsan vücudunda magnezyumun %60’ı kemik ve dişlerde, %39’u yumuşak dokularda, kalan %1’i ise kanda bulunmaktadır. Magnezyum, beyin ve kalpte diğer organlara nazaran daha yoğun olarak yer almaktadır.

Magnezyum kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kemiklerin güçlü ve kalp ritminin sabit kalmasına yardımcı olur. Ayrıca düşük magnezyum seviyeleri kısa vadede belirtilere neden olmasa da, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır.

Tavsiye edilen magnezyum miktarından daha azını alan yetişkinlerin, iltihap belirteçlerinin artması daha olasıdır. İltihaplanma ise kalp sağlığı, diyabet ve bazı kanserler ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca düşük magnezyum seviyesi, osteoporoz için bir risk faktörüdür. Magnezyum ve diğer mineraller açısından zengin yiyecekler yemenin, prehipertansiyonlu kişilerde yüksek tansiyonu önlemede yardımcı olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur.

Damar içine ya da kas içine enjekte edilmiş magnezyum, hamilelikte eklampsi ve şiddetli astım atakları gibi durumları tedavi etmek için kullanılır. Magnezyum, birçok antasit ve müshildeki ana bileşendir.

4 yaş ve üzeri sağlıklı bireylerin günlük olarak 375 mg magnezyum alması gereklidir. Magnezyum eksikliği durumunun varlığında, doktorlar daha yüksek dozajlar alınmasını tavsiye edebilir. Hastanın takviyeye ihtiyacı olmadığı noktada da kesebilir.

Magnezyum eksikliği belirtileri arasında; iştahsızlık, bulantı, kusma, saç dökülmesi, kabızlık, yorgunluk ve halsizlik sayılabilir. Daha şiddetli vakalarda ise; kas krampları, kardiyak aritmiler, uyuşma, konsantrasyon eksikliği, zihinsel bulanıklık, fibromiyalji görülebilir.

Vücudunuzun magnezyuma ihtiyacı olduğunun 8 belirtisi

Şu an bedeninizde hangi vitaminin eksik olduğunu tespit etmeniz çok zor, birçok tahlil sonucunda varılabilen bu bulgular çoğu zaman doğru sonucu vermeyebiliyor. Özellikle bayanlarda protein, demir eksikliği ve magnezyum eksikliği çok sık görülüyor.

Her yetişkinin günlük 300-450 mg. magnezyuma ihtiyacı var. Günümüzde yediğimiz içtiğimiz ile bu rakamlara ulaşmamız zor olabiliyor.

Magnezyum eksikliği olan kişilerde sinir bozukluğu, devamlı yorgunluk, kaslarda ağrılar meydana gelir. Magnezyum eksikliğinin tüm belirtilerini aşağıda sizin için belirledik.

1. Kas ağrıları

Magnezyum kas ağrılarını iyileştirir ve güçlü bir kas yapınızın olmasını sağlar.

2. Yüksek tansiyona neden olur

Yüksek tansiyon demek kalbinizin normalden daha fazla çalıştığı anlamına gelir. Magnezyum desteği alan kişiler almayanlara göre daha az kalp ve tansiyon rahatsızlığı yaşamaktadır.

3. Kabızlık sorunları

Magnezyum eksikliği ciddi kabızlık problemlerine neden olur.

4. Kaygı, endişe, panik atak

Magnezyum, stres, kaygı ve panik atak gibi hastalıkları

5. Seri Kalp Atışı

Bir önceki maddede de belirttiğimiz gibi panik atak gibi rahatsızlık bu maddeyle ilişkilidir. Seri kalp atışının olmaması için magnezyum desteği almanız gerekir.

6. Uykusuzluk problemleri

Uykusuzluğun birçok sebebi olsa da magnezyum eksikliğinden de kaynaklanabilir. Eğer sürekli uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız doktora görünmenizde fayda var.

Magnezyumun faydaları

Sağlıklı kemik gelişimini destekler.

Kalsiyum emilimine yardımcı olur.

Diyabete karşı koruyucudur.

Kalp sağlığını gözetir.

Migrene bağlı baş ağrılarını hafifletir.

Adet öncesi sendrom belirtilerini hafifletir.

İnflamasyonu (iltihabı) azaltır.

Egzersiz performansınızı yükseltir.

Doğal magnezyum kaynakları nelerdir? Magnezyum olan besinler

Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz, kuru kayısı, badem, karpuz, haşhaş tohumu, roka, şalgam, patlıcan, hurma, pırasa, kereviz, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, süt, yoğurt, kabuklu yemişler, muz, avokado, bitter çikolata, ay çekirdeği, susam, dil balığı, tam tahıl gevreği, sert sular doğal magnezyum kaynakları arasında yer alır. Tabii ki bütün yiyecekleri tüketmek ve ayrım yapmamak her zaman en iyi çözümdür. Çünkü işleme esnasında magnezyum kaybı yaşanabilir.