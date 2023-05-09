Vücudunuzdaki bütün zehirleri 30 dakikada ayaklarınızdan atın: Zehirli metali atan temel ayak detoksu! Bakın ne

Ayak detoksu ile vücuttan zehirleri atmak: Ayak detoksu uzmanlar tarafından verilen besin ve içecekleri kullanmak zorunda kalmadan vücudunuzdaki hasarlı akışları atmaya denir. Ayrıca insanlar tarafından hızlı ve emin çözüm olarak seçilme sebebidir.

Araştırmalar sonucu uzmanlar ayaklar önemli sistemleri ve organlara bağlanan doğal enerji bölgelerine sahip. Vücut ayaklar veya benzer bölgeler yoluyla zehirli maddelerden temizleneceği söyleniyor.

Detoks banyolarınızı size daha iyi ve sağlıklı hissettiren besindir. Bitkin olan ayaklarınızın daha iyi görünmesi için iyi sezmeniz için şaşırtıcı derecede etkili olduğunu göreceksiniz. Sıcak banyo size kendinizi çok iyi hissettirecektir.

Gündelik yaşam sorunları sizi bitkin düşürebilir. Uyumadan önce ılık bir banyo gibi yoktur. Kolay doğal ve sağlıklı bir şekilde vücuttan zehirli maddelerin atılmasına destek olur. Gelelim yöntemlerimize;

1- İyonik Ayak Banyosu :

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Bu yöntem güçlü ve kimyevi oluşturmak için elektrik akımı kullanmasına eş değerdir. Ilık su gözenekleri açar. Banyo sırasında iyonlar ayağa emer ve bütün vücudun zehri giderir. Tuz koyu halde ise bu yöntem olduğu anlamına gelir.

MALZEMELER

– 1 su bardağı kadar deniz tuzu

– 1 bardak kadar banyo tuzu epsom tuzu

– 2 bardak kadar kabartma tozu

HAZIRLIK

Tencerede birazcık su kaynatın, Bütün malzemeleri koyun ve biraz kaynatın. Ayakları koyacağınız kaba ılık su doldurun ve birazcık elma sirkesi koyun sonra daha önce kaynattığınız karışımı buraya dökün. İyi bir sonuç için ayaklarınızı 30 dakika boyunca bekletin. Bu teninizi hafifletecek magnezyum seviyenizi arttıracak ve vücudunuzu temizleyecektir. ilk seansta bile kendinizi gevşek hissedeceksiniz.

Zehirli maddelerin ayaktan atılması için yapılır bu banyo. Tuzlu ve sıcak suda pozitif iyonları yapan elektiriği kullanılar. Kimyevi etkiyi başlatmak için elektrik akımı kullanma yöntemidir. buna elektroliz denir.

Sıcak su ayaktaki gözenekleri açar ve tuz ise iltihaplanmayı önler ve sıkılaştırıcı görevini görür. iyonlar emilir ve detoks hareketi başlar. Su rengi koyu hali alabilir. Yarım saat boyunca uzan ve sıcak suda ayaklarını beklet. Suya bir çorba kaşığı tuz atın ve bu şekilde ayaklarınız yarım saat kalsın.

2- Kil Detoksu

MALZEMELER

– Yarım su bardağı kadar banyo tuzu

– Yarım bardak kadar kil

HAZIRLIK

Kabı sıcak su ile doldurun ve Epsom tuzunu koyun. Sonra bentonit kilini tahta kaşık ile koyun ve karıştırın. Kabın içine koyun. 20-30 dakika boyunca vücudunuz zehirli maddelerden temizlenmesi için bekletin.

3- Oksijen Detoksu

MALZEMELER

– 1 çorba kaşığı kadar kuru zencefil tozu

– 2 bardak kadar oksijenli su

HAZIRLIK

Kabın içine ılık su koyun ve zencefil ile oksijenli su koyun. 30 dakika boyunca bekleyin vücudunuzu zehirli maddelerden çıkaracaktır.

Hangisi size uygunsa o yöntem ile başlayın 1 hafta içinde sağlığınızda iyileşme ve hafifleme olduğunu göreceksiniz.

4 – Elma Sirkesi Detoksu

MALZEMELER

– Çeyrek fincan sirke

HAZIRLIK

Leğenin içine çeyrek fincan sirkeyi su ile karıştırın. Ayaklarınızı koyun ve 10 dakika boyunca bekleyin. Ayak mantarlarına da çok iyi gelen bir yöntemdir.

Ayak detoksu nedir?

Ayak detoksları, vücuttan toksinleri ve metalleri ayaklarından çekerek çıkarır. Ayak maskeleri, ayak pedleri, akupunktur ve iyonik ayak detoksu cihazları vardır. Ayak detoksunun vücudun PH seviyesini daha alkali hale getirmeye yardımcı olduğuna inanırlar. Ayrıca ayak detoksunun çeşitli zararlı organizmaları etkisiz hale getirdiği düşünülmektedir. Birçok sağlık ve güzellik merkezlerinde ayak detoksu yöntemleri uygulanmaktadır. Aynı zamanda kozmetik mağazalarında da ayak detoksu pedleri bulunmaktadır.

Ayak detoksunun faydaları nelerdir?

Ayaklar, sinir uçları ve ter bezleri açısından zengin olduğundan vücuttaki detoks ve gerilmenin en ideal yeri gibi görünüyor. Vücudunuzu ya da ayaklarınızı sıcak veya ılık suda ıslatmanın sakinleştirici olduğunu herkes bilir. Sıcak ayak detoksu banyoları ayrıca şişmeyi azaltmaya, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve genel sağlığınızı ve ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Toksinleri atar

- Şişliği azaltır

- Vücudu yatıştırır

- Bağışıklık sistemini güçlendirir

-Ruh halini iyileştirir

- Kalori yakmaya yardımcı olur

- Normal kan şekerini teşvik eder

- Kardiyovasküler sağlığı arttırır

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