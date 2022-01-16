Vücudu temizleyerek kanseri önlüyor!

Çikolata sadece lezzetli değil aynı zamanda sağlık açısından birçok faydası da var. Çikolata, tropik kakao ağacının çekirdek denen tohumlarından yapılan yiyecektir.

Çikolata ilaç olarak kullanılıyordu

Flavonoidler ailesinden olan “proantosiyanidin” isimli antioksidanın güçlü bir kanserli hücre engelleyicisi olduğu bir gerçektir. Bir proantosiyanidin kaynağıda kakao içermesinden dolayı bitter çikolatadır, bu yüzden bazı uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Çikolatayla ilgili doğru bilinen yanlışları Dr. Aytaç Karadağ açıkladı. Dr. Aytaç Karadağ, herkesin merak ettiği 'Çikolata kanser yapar mı?' sorusuna da açıklık getirdi. Bitter çikolatanın sağlığa olan inanılmaz faydalarını sıralayan Dr. Aytaç Karadağ, çikolatanın diyabete olan ilginç etkisine de dikkat çekti.

Dr. Aytaç Karadağ, "%70'ten fazla kakao barındırmak şartıyla aşırıya kaçmadan tüketebileceğimiz bitter çikolata aslında en sağlıklı besinlerden biri olarak sayılabilir. Kakao yağı çok değerli olduğu için ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılıp; onun yerine palm yağı gibi trans hale gelebilecek yağlar konulabiliyor. Bitter çikolatada hem şeker hem de yağ içeriği daha azdır; aynı zamanda vücudumuz için son derece sağlıklı flavonoid yani antioksidan içeriği daha fazladır. Bu nedenle beyaz veya sütlü çikolata yerine bitter çikolata tüketmek vücudumuz için daha sağlıklı bir karar olacaktır." dedi.

"Toplumumuzda çikolata kanser yapar diye yanlış algı var." diyen Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarına şöyle devam etti; "Aslında çikolatanın yapıldığı kakao tüm gıdalar için en yüksek flavanoid oranına sahiptir. Bu flavonoidler antioksidan etkileri sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı korur, hücre büyümesini engeller, kanser hücresi ölümüne neden olur ve kanser hücrelerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Özellikle meme, pankreas, prostat, karaciğer ve kolon kanserinin yanı sıra lösemiyi azaltmada olumlu sonuçlar saptandı."

Çikolatanın başlıca faydalar şunlardır;

İçinde bulunan flavonoidler ve potasyum sayesinde tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

Kanser hücrelerini azaltır.

Enerji verir.

İçinde bulunan ve rahatlatıcı bir etkisi olan triptofan sayesinde stresi azaltır, mutluluk verir.

Bitter çikolatanın 10 faydası