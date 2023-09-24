  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yorumu ortalığı karıştıracak: ABD ile savaş! Rus çocuklar harekete geçti...

Türkiye elektrikli otomobil pazarına yatırım yapıyor: 2023'te araba alımı ve satışında patlama! Yeni rekor sahibi

O zaman senin sülalen cezalandırılır Fatih!

İran'dan savaş çıkartacak tehdit: Sizi vuracak füzelere sahibiz!

Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Atina şokta! Türkiye’ye F-16 satışı kim engelleyecek: F-35 Kararı için mimarı sayılıyordu! İşte gerçek sebebi

Prof.Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbullulara uyarı haberi: 1 yıl içerisinde 2 tane 7'den büyük deprem yaşanabilir.

Tüm dünyayı titretecek metro geliyor: Hem yerli hem milli... Ortalık yangın yerine dönecek: Raylara indirildi...

Yatırım için 2'nci el araba alanları yıkan haber!

Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı
Dünya Vucic'ten saldırı sonrası açıklama: Asla tanımayacağız
Dünya

Vucic'ten saldırı sonrası açıklama: Asla tanımayacağız

Yeniakit Publisher
2023-09-24 22:55:00 -
Vucic'ten saldırı sonrası açıklama: Asla tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını belirterek, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacaklarını söyledi.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Kuzey Mitrovica'da yolu kapatan silahlı Sırpların polise ateş açması ve bir polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine başkent Belgrad'da basına açıklamalarda bulundu.

Sırp halkı için çok zor bir gün olduğunu belirten Vucic, "Bu gece bir grup Kosovalı Sırp, Banjska'da iki kamyonla barikat kurdu, ardından Kosova polisi geldi ve barikatları kaldırmak istedi. Bir çatışma yaşandı ve çatışmada bir polis vuruldu, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından çatışma devam etti." dedi.

Vucic, uluslararası kurumları birçok kez uyardığı durumun gerçekleştiğini ve Kosovalı Sırpların, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "terörüne" artık tahammül edemediğini savunarak, şunları söyledi:

"Bir polisin ölümüyle sonuçlanan olayı hiçbir şekilde haklı çıkarmak istemem, yaşananları kınıyorum ancak 3 Kosovalı Sırp da öldürüldü. Kosovalı Sırplar, çember içine alındı ve kanlı çatışma yaşandı. 2'si ağır yaralı. Bir kişinin daha öldürülmüş olabileceği şüphesi var. Kosova polisinin yaralı bir Kosovalı Sırp'a yardım etmediği ve onu 'gülerek' ölüme terk ettiğine dair de kanıtlarımız var."

"Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacağız"

Yaşananların tek sorumlusunun Kurti olduğunu iddia eden Vucic, "Tek istediği savaş ve çatışma. Sırbistan'ı NATO ile çatışmaya sürüklemek istiyor. Uluslararası kurumlardan bir an evvel Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını talep ediyorum. Bu şekilde Sırplar kendilerini sürgün edilmiş hissetmeyecek, böyle çatışmaların da önüne geçilmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vucic, "Halkımıza barış ve sakin kalmaları çağrısında bulunuyorum, daha fazla kan dökülmesini önlemek için elimizden geleni yapalım." ifadesini kullandı.

Gelecek günlerde yeni kararların alınacağını belirten Vucic, "Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını asla tanımayacak isterseniz hepimizi öldürün. Konuşmaya her zaman hazırız ancak Kosova'nın bağımsızlığı asla." dedi.

Vucic, saldırganların üzerindeki üniformaların Sırbistan polisi ve ordusuna ait olmadığına işaret ederek, "Her şey hazırlanmış bir planın parçası. Yaklaşık bir buçuk saatte 460 özel birlik askeri toplandı. Hem de pazar günü. Her şey hazırlanmıştı." diye konuştu.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların, sabah saatlerinde polise ateş açması sonucu bir polis ölmüş, bir polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Banjska'da bulunan Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, "KFOR, Banjska'daki durumu yakından izlemeye devam ediyor ve KFOR birlikleri bu bölgede, gerektiğinde yanıt vermeye hazır durumda bulunuyor. KFOR Komutanı, AB, Sırbistan Genelkurmay Başkanı ve Kosova'daki kurumlar dahil olmak üzere tüm uluslararası paydaşlarla yakın ve sürekli temas halinde olup, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Kosova'dan, AB ve ABD'ye şok suçlama
Kosova'dan, AB ve ABD'ye şok suçlama

Dünya

Kosova'dan, AB ve ABD'ye şok suçlama

Kosova'da Türk askerini gördüler! Sevinçten bakın ne yaptılar! Çok şaşıracaksınız
Kosova'da Türk askerini gördüler! Sevinçten bakın ne yaptılar! Çok şaşıracaksınız

Gündem

Kosova'da Türk askerini gördüler! Sevinçten bakın ne yaptılar! Çok şaşıracaksınız

Avrupa Birliği temsilcisinden Kosova açıklaması: protestosu yapılmıştı! Yeni karar, müdahalesine tepki!
Avrupa Birliği temsilcisinden Kosova açıklaması: protestosu yapılmıştı! Yeni karar, müdahalesine tepki!

Dünya

Avrupa Birliği temsilcisinden Kosova açıklaması: protestosu yapılmıştı! Yeni karar, müdahalesine tepki!

Cumhurbaşkanının oğlunun giydiği tişört Kosova'da krize neden oldu!
Cumhurbaşkanının oğlunun giydiği tişört Kosova'da krize neden oldu!

Dünya

Cumhurbaşkanının oğlunun giydiği tişört Kosova'da krize neden oldu!

Kosova Meclisi fena karıştı, kavga çıktı! Milletvekilleri birbirine girdi: Çok sert itiraz etti, Başbakan’a su atıldı! O anlar
Kosova Meclisi fena karıştı, kavga çıktı! Milletvekilleri birbirine girdi: Çok sert itiraz etti, Başbakan’a su atıldı! O anlar

Dünya

Kosova Meclisi fena karıştı, kavga çıktı! Milletvekilleri birbirine girdi: Çok sert itiraz etti, Başbakan’a su atıldı! O anlar

Bayraktar TB2 SİHA'lar! Kosova ordusu yeni karar: Resmen duyurdular, envantere girdi
Bayraktar TB2 SİHA'lar! Kosova ordusu yeni karar: Resmen duyurdular, envantere girdi

Teknoloji

Bayraktar TB2 SİHA'lar! Kosova ordusu yeni karar: Resmen duyurdular, envantere girdi

NATO harekete geçti: Kosova'nın Türk yapımı Milli Bayraktar SİHA'ları almasına tepki gösterdi
NATO harekete geçti: Kosova'nın Türk yapımı Milli Bayraktar SİHA'ları almasına tepki gösterdi

Gündem

NATO harekete geçti: Kosova'nın Türk yapımı Milli Bayraktar SİHA'ları almasına tepki gösterdi

Türkiye, Kosova ile Sırbistan: Bundan sonra daha güçlü bir şekilde çıkacak! Türkiye Balkanlar'dan hiç gitmedi
Türkiye, Kosova ile Sırbistan: Bundan sonra daha güçlü bir şekilde çıkacak! Türkiye Balkanlar'dan hiç gitmedi

Gündem

Türkiye, Kosova ile Sırbistan: Bundan sonra daha güçlü bir şekilde çıkacak! Türkiye Balkanlar'dan hiç gitmedi

Kosova Türk Füzesi ile gücüne güç katıyor
Kosova Türk Füzesi ile gücüne güç katıyor

Teknoloji

Kosova Türk Füzesi ile gücüne güç katıyor

Maçta 'Kosova Sırbistan'ındır' pankartı açtılar
Maçta 'Kosova Sırbistan'ındır' pankartı açtılar

Spor

Maçta 'Kosova Sırbistan'ındır' pankartı açtılar

Türkiye'nin aradığı isim Kosova'da yakalandı
Türkiye'nin aradığı isim Kosova'da yakalandı

Dünya

Türkiye'nin aradığı isim Kosova'da yakalandı

Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı
Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı

Dünya

Kosova'da tansiyon yükseliyor! Sırplar polis noktasına saldırdı

Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama
Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama

Gündem

Türkiye'den tansiyonun yükseldiği Kosova'ya ilişkin açıklama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23