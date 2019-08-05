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VOTAŞ ürünleri satışta

Van Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi (VOTAŞ) bünyesindeki 4 bin dönüm arazide ekilen ürünler satışa çıkarıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
VOTAŞ ürünleri satışta

Van Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi (VOTAŞ) bünyesindeki 4 bin dönüm arazide ekilen ürünler satışa çıkarıldı.


Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Van Büyükşehir Belediyesinden alınan Van Tarım İşletmeleri Anonim Şirketi (VOTAŞ), aradan geçen iki yılda yapılan yatırımlarla gelişmeye ve üretmeye başladı.


4 bin dönüm arazide ekilen ürünler meyve vermeye başlarken, VOTAŞ karpuzu ise kendine has tadı ile büyük beğeni topladı.


VOTAŞ’ta ağırlıklı olarak yonca ve arpa ekimi yapılırken, 200 dönüm arazide ise meyve bahçeleri oluşturuldu. Meyve bahçeleri içinde karpuz ve kavun ekiminde ise bu yıl ilk defa ürün alındı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, yerel ürünlerin markalaşması için VOTAŞ’ın kent için çok önemli bir değer olduğunu belirterek, “Bugün gururla VOTAŞ’ın ürünlerinin piyasada tüketilmesine şahit oluyoruz. Yerel üreticilerin desteklenmesi, ürünlerinin markalaşması adına VOTAŞ Van için çok önemli değerdir. Tarımsal ürünlerle birlikte hayvansal üretimde de VOTAŞ’ın büyümesi, gelişmesi hepimizin ortak amacı olmalıdır. Bir Van markası olan VOTAŞ’ın tarımsal ve hayvansal ürün üretiminde bu kentin en önemli markası olması için Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü desteği vermekteyiz. VOTAŞ Yönetim Kurulunda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ve emekle VOTAŞ’ın markalaşması için çaba göstermektedirler. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak VOTAŞ’ın bütün üretimlerinde onlarla ortak hareket edeceğimizi, onlara her türlü desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. VOTAŞ Van için çok önemli bir markadır” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:07
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