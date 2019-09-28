Volovan nedir? Volovan nasıl yapılır?

Son dönemde hanımların en çok merak ettiği tariflerin başında volovan geliyor. Peki, ama volovan nedir?

Volovan nedir?

Son dönemde hanımlar sık sık 'volovan nedir?' sorusunu aratır oldu. Peki, ama nedir bu volovan?

Volovan, Fransa'ya özgü milföy hamuruyla hazırlanan bir börek türüdür. Puf böreğine benzeyen yuvarlak bir şekle sahip olan volovan sebzeli ya da etli olarak hazırlanır.

Volovan nasıl yapılır?

Malzemeler:

8 adet milföy hamuru

2 diş sarımsak

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kapya biber

Yarım kilo ıspanak

10 adet mantar

Yarum su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Volovan hazırlamak için iki adet farklı boyutta yuvarlak kurabiye hamuruna ihtiyacınız var.

Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

4 adet milföy hamurunu büyük kurabiye kalıbıyla kesip tepsiye alın.

Kalan 4 adet milföy hamurunu ise bir boy küçük yuvarlak kalıpla kesin.

Bu 4 halkayı tepsidekilerin üzerine dizin.

İki katlı olarak hazırladığınız milföyün üzerini fazla kabarmaması için çatalla delin.

Ardından milföyleri fırına sürün ve kızarıncaya kadar pişirin.

Hamurlar kızarırken ıspanaklı iç harcı hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Soğanları yemeklik doğrayın ve zeytinyağında soteleyin.

Soğanın ardından tavaya sarımsak ve kapya biberi ekleyin.

Soteleme işlemine devam ederken tavaya ıspanak ve mantarları da alın.

Son aşamada iç harcı tuz ve baharatlarla lezzetlendirip ocaktan indirin.

İç harcı fırından aldığınız milföylerin içerisine doldurun.

Harcın üzerine kaşar peynirini serpiştirin.

Yumurta sarısını volovanların kenarlarını sürün ve yemeğinizi bir kez daha fırına sürün.

Volavanlar kızarınca fırından alın.

Afiyet olsun.