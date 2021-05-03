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Otomotiv Volkswagen'e soğuk duş
Otomotiv

Volkswagen'e soğuk duş

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in, Amerika biriminin adını "Voltswagen" olarak değiştireceğine dair yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı. Şaka sonrası şirketin hisseleri yüzde 12,5 oranında yükselince, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu soruşturma açtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:43:00 -
Volkswagen'e soğuk duş

Alman otomobil devi Volkswagen'in "1 Nisan şakası" haberi başına bela açtı. Haberde, Volkswagen'in Amerika biriminin adı "Voltswagen" olacağı açıklanmıştı. Daha sonra ise bunu 1 Nisan şakası olduğu ifade edilmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin ABD biriminin adının "Voltswagen of America" diye değiştirildiği şeklinde yapılan şakanın hisseleri nasıl etkilediği ve herhangi bir yasayı ihlal edip etmediği konusunda soruşturma başlattı.

Yanlışlıkla paylaşmış gibi yaptılar

Şirket 29 Mart'ta "Voltswagen" adının geçtiği bir basın bültenini yanlışlıkla paylaşmış süsü vermiş, sonraki gün bu değişikliğin gerçek olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Reuters ve Associated Press gibi büyük haber kuruluşları bu gelişmeyi gerçekmiş gibi geçmişti. Zira kuruluşlar, Volkswagen yetkililerinin kendilerine isim değişikliğini onayladığını bildirmişti.

Hisseleri yüzde 12,5 oranında yükseldi

Gelen tepkilerin ardından 31 Mart'ta, bunun elektrikli araçlara olan bağlılığı gösterme amacıyla yapılan bir şaka olduğu açıklanmıştı. Ancak şirketin hisse senetleri bu süreçte yüzde 12,5 oranında yükselmeyi görmüştü. Şaka olduğunun açıklanmasından sonraki birkaç gün de yükselmeye devam etmişti. Bununla birlikte New York Times'ın haberinde Volkswagen'in ciddi bir cezayla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğu yazıldı.

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