Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulma aşamasında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen görüşmelerini karara bağlamak üzere olduğu bildirildi.

Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" açıklamasında bulundu.

Görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediği belirten Tostman, görüşmelerin bitmesinin ardından üretim aşamasına geçilmesi için çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca şirkete yakın kaynaklara göre birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağı belirtilirken kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceği söyleniyor.

Diğer taraftan inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam oluşturacağı belirtiliyor.

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu.

Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.