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Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Otomotiv devi Volkswagen'de üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Türkiye'de kurulacak otomobil fabrikası için Türk yetkililerle yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını açıkladı.

27 Eylül 2019 Cuma 10:00
Volkswagen'den Türkiye açıklaması

Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulma aşamasında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen görüşmelerini karara bağlamak üzere olduğu bildirildi.

Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" açıklamasında bulundu.

Görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediği belirten Tostman, görüşmelerin bitmesinin ardından üretim aşamasına geçilmesi için çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca şirkete yakın kaynaklara göre birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağı belirtilirken kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceği söyleniyor.

Diğer taraftan inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam oluşturacağı belirtiliyor.

Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu.

Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:00
  1. Manisa
  2. VW Passat
  3. VW
  4. Skoda Superb
  5. Skoda
  6. Volkswagen
  7. Passat
  8. Superb

YORUM YAZ

  • Mert kaya Mert kaya 4 dk önce
    Mecbur gelecekti....bir suru araba sattigi ulkeye bu kadar gec gelmesi mucize...millet zaten arabayi aliyordu.simdi yerli diye daha saldiracak..kisacasi bu araba artik bizden oldu her yer wolswagenle dolacak.zaten doluyordu..
  • Menfatül MüsliminMenfatül Müslimin24 dk önce
    Haçlının, terör destekçilerinin, Türk düşmanlarının fabrikasını 4 gözle bekleyen Menfatül Müsliminlerin, millete hain diyenlerin dilleri nereye girdi?
  • KadirKadir26 dk önce
    Yerli otomobil yapılacak derken Almanlar geliyor :)

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