Volkswagen'de Trump şoku yaşanıyor! Tam 5 milyar avro

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu tarifelerin şirkete bu yıl 5 milyar avro ilave yük getirmesini bekliyor.

Alman otomobil şirketi Volkswagen, ABD'nin gümrük tarifelerinin şirkete getireceği ilave yükün bu yıl 5 milyar avroyu bulacağını ifade etti.

Şirket, yılın üçüncü çeyreği ve ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Volkswagen, yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar avro zarar etti. Şirketin, geçen yılın aynı dönemindeki karı 2,83 milyar avro olmuştu.

Volkswagen'in ocak-eylül dönemindeki karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 5,4 milyar avroya geriledi.

Volkswagen, yılın 9 ayında Porsche'nin elektrikli araç stratejisindeki değişiklik nedeniyle 4,7 milyar avro gider kaydetti.

ABD'nin gümrük tarifelerinden önemli ölçüde etkilenen Volkswagen, tarifelerin bu yılın tamamında şirkete 5 milyar avro ilave yük getirmesinin beklendiğini ifade etti.

Volkswagen Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, yılın 9 aylık döneminde karışık bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Finansal sonuçların geçen yıla göre büyük ölçüde zayıf kaldığını kaydeden Antlitz, "Bu durum, kısmen kar marjı daha düşük olan elektrikli araçların üretim artışından kaynaklanıyor. Ayrıca, ağırlıklı olarak artan tarifeler ve Porsche'nin ürün stratejisindeki düzenlemelerden kaynaklanan giderler kaydettik." ifadesini kullandı.

Antlitz, bu giderler hariç tutulduğunda grubun faaliyet kar marjının yüzde 5,4 olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut ekonomik ortamda bu, ilk bakışta saygın bir oran ancak artan ticaret tarifeleri bize yıllık bazda 5 milyar avroya kadar ek yük getiriyor. Bu etkilerin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle yürürlükteki performans programlarını kararlılıkla uygulamamız, verimlilik önlemlerini ilerletmemiz ve yeni yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Odağımız, diğer unsurların yanı sıra ölçek avantajlarımızı hedefli şekilde kullanmak ve grup içindeki sinerjilerden çok daha etkin biçimde yararlanmak olacak."

