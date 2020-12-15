Volkswagen'de ilk kez bir Türk yönetime girdi

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in yaptığı atamada Aksel'in firmada satın alma departmanını devralacak. Volkswagen Murat Aksel'le birlikte ilk defa yönetim kuruluna Türk asıllı bir üst düzey yönetici atamış oldu.

Murat Aksel kimdir?

Murat Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu. 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde mesleki kariyerine başlayan Aksel burada hızla yükseldi. Aksel, Opel’den 2001 yılında sorumlu yönetici olarak General Motor ve Turin’de Fiat’a transfer oldu, buradan General Motor’un elektrikli araçlardan sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti. 2009’da ise tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak BMW’ye transfer oldu. 2019'da BMW'den Volkswagen'e geçen Aksel yönetim kurulunda çalışmalarına devam ediyor.