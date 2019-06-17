Volkswagen’dan bir ilk daha

Türkiye’de dijital medya ve dijital pazarlamada hayata geçirdiği başarılı örnekler ile Volkswagen dünyasında da öne çıkan Volkswagen Türkiye, dijital pazarlamada global ölçekte de trend haline gelen AMP Story uygulamasını Türkiye’de kullanan ilk marka oldu. Volkswagen’nın EO Tech Media ile işbirliğinde ve EO Tech’in Storyim ürünü ile hayata geçirilen yeni uygulama, mobil web sitelerinin içeriklerini otomatik olarak AMP Story formatına çeviriyor. Böylece markaya Google aramalarında, sosyal medya mecralarında aşina oldukları Story içeriklerini hatırlatan içeriklerle hedef kitleye ulaşmalarını sağlıyor.