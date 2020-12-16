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Ekonomi Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici
Ekonomi

Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW’den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel’i yönetim kuruluna atadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:21:00 -
Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici

Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021’den itibaren Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği duyuruldu. Bu kararla, Aksel, Volkswagen’ın yönetim kuruluna seçilen ilk Türk kökenli yönetici oldu. 1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.

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