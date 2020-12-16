Volkswagen yönetim kurulu üyeliğine Türk yönetici
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, BMW’den transfer ettiği Türk yönetici Murat Aksel’i yönetim kuruluna atadığını bildirdi.
Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021’den itibaren Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edeceği duyuruldu. Bu kararla, Aksel, Volkswagen’ın yönetim kuruluna seçilen ilk Türk kökenli yönetici oldu. 1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu.