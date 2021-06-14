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Otomotiv Volkswagen ve Audi müşterilerine soğuk duş
Otomotiv

Volkswagen ve Audi müşterilerine soğuk duş

Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden Volkswagen ve Audi'ye siber saldırı düzelendi. Hackerlar, saldırıda 3 milyon müşterinin bilgilerini çaldı. İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-14 13:26:00 -
Volkswagen ve Audi müşterilerine soğuk duş

Volkswagen ve Audi siber saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucunda Amerika ve Kanada'daki müşterilerin kritik bilgilerini içeren verileri ele geçirdi.

Söz konusu bilgiler arasında doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, ev adresleri, araç kimlik numaraları, az sayıda sosyal güvenlik numaraları, ehliyet nımaraları, VW ve Audi hesap numaraları bulunuyor.

CNN'in haberine göre otomotiv devi, ABD'de, çoğunlukla Audi müşterileri veya alışveriş yapanlar olmak üzere, veri ihlalinde özellikle hassas bilgileri alınan 90.000 kişiye ulaştı. Şirket, çok hassas bilgileri alınanlara ücretsiz kredi koruması da sunuyor.

 

Volkswagen Amerika'nın açıklamasına göre veri ihlali, yalnızca bir Audi veya VW aracı satın almakla ilgili bilgi isteyen kişilerin verilerini içeriyor.

Volkswagen'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yaşanan bu durumun mevcut ve potansiyel müşterilerimizde yol açabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Müşterilerimiz, kendileri veya araçları hakkında bilgi isteyebilecek şüpheli e-posta ve diğer iletişim yollarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu konuda tetikte olmalarını öneriyoruz"

 

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