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Ekonomi Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor
Ekonomi

Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Volkswagen, Ekim 2019 tarihinde Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Şirket daha önce pandemi koşullarıyla aralarında Manisa yatırımının da olduğu yatırımlarını askıya almış, sonrasında Slovakya'da 500 milyon euroluk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:56:00 -
Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Alman otomotiv şirketinin Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

Türkiye yatırımı askıya alınmıştı

Takip eden dönemde pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket Temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye'de Manisa'da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı.

Pandeminin ekonomik ve sosyal açıdan ciddi sonuçlar doğurduğu ve tüm dünyada ekonomik büyümenin ciddi ölçüde yavaşlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Krizin üstesinden gelmek ve pandemi öncesinde planladığımız satış rakamlarına tekrar ulaşabilmek için en az 2 - 3 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyacımız var." ifadesine yer verildi.

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