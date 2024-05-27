Volkswagen iki modeli birden üretimden kaldırdı

VW’den iki model için veda haberi geldi. Volkswagen (VW), iki popüler otomobil modelinin üretimini durduracağını açıkladı, Arteon ve T-Roc Cabrio’nun üretimi durdurulacak. Polo’nun manuel viteslisi de artık üretilmeyecek. Bu haber hem üzücü hem de heyecan verici çünkü Volkswagen’in, geleceğe yönelik büyük planları var. Peki neden üretimden çekiyor? İşte detaylar…

Volkswagen Arteon ve T-Roc Cabrio üretimi son buluyor

2017 yılında piyasaya sürülen Arteon, maalesef beklentileri karşılayamadı ve 2026 yılı itibarıyla üretimi tamamen son bulacak. Ayrıca, T-Roc Cabrio da artık üretilmeyecek ve bu modelin yerine yeni bir model gelmeyecek. Bu veda, Volkswagen üstü açılabilen otomobil üretimindeki 75 yıllık geleneğinin sona erdiği anlamına geliyor. Veda etmek zor, ama Volkswagen gelecekte bizi nelerin beklediğini de açıkladı.

Volkswagen’in Arteon ve T-Roc Cabrio dışındaki diğer popüler modelleri T-Cross ve Taigo üretimde kalmaya devam edecek. Hatta bu modellerin üretimi planlanandan daha uzun sürecek. Yani, bu iki model için endişelenmeye gerek yok. Ayrıca, Polo ve Touran modelleri de üretilmeye devam edecek, ancak Polo’nun manuel versiyonlarına veda edeceğiz.

Volkswagen’in büyük planları var. Touareg modeli 2020’lerin sonuna kadar üretilmeye devam edecek, ardından bu model elektrikli bir araçla değiştirilecek. Ayrıca, Tiguan Allspace modeli 2025 yılı başında Tayron modeli ile değiştirilecek. Ancak Tayron, büyük bataryası nedeniyle plug-in hibrit olarak sunulamayacak. Yani, Volkswagen’in geleceği tamamen elektrikli araçlarla dolu olacak diyebiliriz.

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Volkswagen’in bu hamlesi, markanın sürdürülebilir mobiliteye ve elektrikli araçlara hızla geçiş yaptığı anlamına geliyor. Bu değişikliklerle birlikte, otomotiv dünyasında büyük bir dönem sona eriyor ve elektrikli bir gelecek bizi bekliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.