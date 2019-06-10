Volkswagen ID.R Nürburgring’de rekora imza attı

Volkswagenelektrikli mobilitede yeni bir rekora imza attı. İki elektrikli motora sahip olan ID.R, daha önce hiçbir elektrikli otomobilin erişemediği hızla, Nürburgring-Nordschleife turunu 6:05:336 dakikada tamamladı. Romain Dumas (F), Peter Dumbreck’in (GB, NIO EP9) 2017’de gerçekleştirdiği 40.564 saniyelik rekoru kırdı. Ortalama 206.96 km/s. hızla ID.R, bir kez daha Volkswagen’in elektrikli motorunun etkileyici performansını ve kapasitesini gözler önüne serdi. Bu 500 KW (680 PS) emisyonsuz yarış otomobili, Volkswagen’in gelecek dönemde satışa sunacağı tam elektrikli ID model ailesinin yarış pistlerindeki başarılı temsilcisi olacak.