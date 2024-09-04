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Otomotiv Volkswagen Grubu'nun başı belada! Çalışanlar işbaşı yapmadı
Otomotiv

Volkswagen Grubu'nun başı belada! Çalışanlar işbaşı yapmadı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 23:39:00 -
Volkswagen Grubu'nun başı belada! Çalışanlar işbaşı yapmadı

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının çalışanları, Volkswagen Grubu'nun, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesi nedeniyle işe gitmeme kararı aldı.

Belçika basınında yer alan habere göre, lüks otomobil markası Audi’nin Brüksel fabrikası çalışanları işbaşı yapmadı.

Audi yönetimi, dün Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı.

Yaşan belirsizlikten rahatsız olan çalışanlar, fabrikanın geleceğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ederek işe gitmedi.

Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti.

Kaynak: AA

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