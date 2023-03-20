Volkswagen en küçük elektrikli aracını tanıttı

Avrupa satış fiyatı 25 bin Euro’nun altında olacak, tamamen elektrikli konsept model, markanın yeni tasarım dilini taşıyor. Volkswagen Grubu’nun modüler elektrikli platformunun (MEB) en son versiyonu üzerine geliştirilen model, platformun ilk önden çekişlisi olacak.

450 kilometre menzil

Geliştirilmiş MEB Entry platformunun yanı sıra; ID. 2all, yeni pil ve şarj teknolojisiyle verimli bir sürüş sağlıyor. 166 kW/226 PS güce sahip güçlü bir elektrik motoruna sahip ID. 2all, 450 kilometreye (WLTP) kadar menzile ulaşabilecek. İç mekanda da yeni tasarım dilini yansıtan model, büyük bir bilgi eğlence ekranı ve ayrı bir klima kontrolü bölümüyle geliyor. Yüksek sınıf modellerde görünen 490 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.330 litreyi buluyor.

2025 yılında satışa çıkacak

Volkswagen, ID. 2all’ın seri üretim versiyonunun başlangıç fiyatının, Avrupa pazarı için 25 bin Euro’nun altında olmasını ve modeli 2025 yılında müşterilere sunmayı hedefliyor. Araç, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, IQ.LIGHT veya Elektrikli Araç Rota Planlayıcı gibi yenilikçi teknolojik özelliklerle donatılmış olacak.