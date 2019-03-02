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Volkan’dan tribüne tepki

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, attığı pas sonrası tribünden gelen seslere tepki gösterdi.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:40
Volkan’dan tribüne tepki

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, attığı pas sonrası tribünden gelen seslere tepki gösterdi.


Fenerbahçe ile Rizespor maçının 27. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel, Skrtel’in kendisine verdiği pası riskli bir şekilde tekrardan geri gönderdi. Bu sırada tribünlerden sesler yükselirken kaptan Volkan Demirel tribünlere dönüp tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:40
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