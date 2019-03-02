Volkan’dan tribüne tepki Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, attığı pas sonrası tribünden gelen seslere tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, attığı pas sonrası tribünden gelen seslere tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile Rizespor maçının 27. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel, Skrtel’in kendisine verdiği pası riskli bir şekilde tekrardan geri gönderdi. Bu sırada tribünlerden sesler yükselirken kaptan Volkan Demirel tribünlere dönüp tepki gösterdi.

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