Volkan Şen Adana Demirspor’da Adana Demirspor, Volkan Şen’i renkleri kattı.

Adana Demirspor, Volkan Şen’i renkleri kattı.

Adana Demirspor, Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Şen boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

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