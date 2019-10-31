Volkan Konak'tan büyük ahlaksızlık! Binlerce kişinin önünde cinsel içerikli muhabbet yaptı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören düzenlendi.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alması için Volkan Konak ile anlaştı. Ancak Konak, her yaştan binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte akıl almaz bir ahlaksızlık örneği sergiledi. Meydanı dolduran vatandaşlara konser veren Volkan Konak, içlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu dinleyicilerin önünde kemençecisi ile cinsellik üzerine sohbet yaptı.

Kendisinin müziğe nasıl başladığını anlatan Konak, anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti.

Konak’ın imza atmış olduğu bu 'ahlaksızlık' sosyal medyada da sert tepki gördü. Kullanıcılar Konak’a "Rezil herif" diyerek tepkilerini dile getirdi.