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Gündem

Volkan Konak'tan büyük ahlaksızlık! Binlerce kişinin önünde cinsel içerikli muhabbet yaptı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde sahne alan Volkan Konak binlerce kişinin gözü önünde büyük bir 'ahlaksızlık' örneği sergiledi. İçlerinde çocuk ve gençlerin de bulunduğu katılımcıların karşısında anne ve babasının ‘cinsel’ yaşamından bahseden Konak’a sosyal medyada tepki yağdı.

2019-10-31 14:07:00 - 2019-10-31 14:08:32

 Yeniakit.com.tr 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ülke genelinde pek çok etkinlik ve tören düzenlendi.

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alması için Volkan Konak ile anlaştı. Ancak Konak, her yaştan binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte akıl almaz bir ahlaksızlık örneği sergiledi. Meydanı dolduran vatandaşlara konser veren Volkan Konak, içlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de bulunduğu dinleyicilerin önünde kemençecisi ile cinsellik üzerine sohbet yaptı.

Kendisinin müziğe nasıl başladığını anlatan Konak, anne ve babasının cinsel hayatından bahsetti.

Konak’ın imza atmış olduğu bu 'ahlaksızlık' sosyal medyada da sert tepki gördü. Kullanıcılar Konak’a "Rezil herif" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Yorumlar

Şüpeci

Vatandaşa sadece şarkı söyletecen arkadaş... mikrofonu eline alıp sohbet ettirmeyeceksin. Alsın parasını gitsin Her masaya şarkı söyleyenden Ancak böyle sohbet hasıl olur
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Abdullah

Anasi babasi yaşıyorsa bunun suratına tükürür
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