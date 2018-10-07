Volkan Demirel'den yeni açıklama!

Fenerbahçe önceki gece kadro dışı şoku ile sarsıldı, özellikle Volkan Demirel'in kesilmesi gündemi değiştirdi. Aatif ve Dirar ile birlikte kadro dışı bırakılan sarı-lacivertlilerin kaptanı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 16 yıl sonunda Fenerbahçe'den kopan tecrübeli kaleci, kadro dışı kalışının nedenini kendisinin de bilmediğini ifade etti. Demirel, “Açıklama yapılmadan konuşmak doğru değil. Ben de merak ediyorum. Bir bakalım bir açıklama gelsin ne yapmışım, kim ile ne konuşmuşum, tartışma kimle neden olmuş… Ben de bekliyorum” diye konuştu.

‘Beni herkes bilir, ne diyeyim'

“Comolli ile tartışmadım. Bu haberler doğru değil”diyerek gündemdeki iddiaları yalanlayan Volkan Demirel, “Moralin bozuk mu” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Moral bozmak değil ama ben bunu hak edecek ne yaptım? Fenerbahçe'deki herkes benim ne olduğumu bilir. Hakkımızda hayırlısı, vallahi ne diyeyim. Allah herkesin gönlüne göre versin.” Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasıyla kadrodaki kaleci sayısı 3'e düştü. Kameni de listeye alınmamıştı. Volkan, Dirar ve Aatif, U21 Takımı'nda devam edecek. Ozan Tufan da halen U21 ile maçlara çıkıyor.