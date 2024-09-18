Volkan Demirel'den derbi tahmini!

Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi tahminlerde bulundu. İşte Volkan Demirel'in derbi tahmini...

Gürcistan İçin Partisi’nden milletvekili Beka Liluaşvili, önerilen değişikliklerin bazılarının ülkenin mevcut anayasal normlarıyla çeliştiğini ileri sürdü. Öte yandan, Gürcü Rüyası milletvekili Levan Maçavariani ise değişiklikleri “hayati önem taşıyan” düzenlemeler olarak savundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı.

Fenerbahçe 6. hafta maçında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği maç sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Teknik direktörlüğe ara verip yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi tahminlerde bulundu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu tahmin etti.

Skor tahminini açıkladı

Volkan Demirel, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skorunu şu sözlerle açıkladı:

"Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir şeyleri gösterme maçı olacak. Bu maçların anahtarı o anda yaşadığın şeylerdir. Konsantrasyon ve motivasyon. İstemek ve inanmak başka bir boyut. Skor tahminim ise Fenerbahçe derbiyi 2-1 veya 3-1 kazanır!"