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Spor Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay gönderme
Spor

Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay gönderme

Yıllarca Fenerbahçe formasını giyen ve şimdilerde sarı lacivertlilerin teknik heyetinde yer alan eski kaleci Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamada, “Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 21:26:00 -
Volkan Demirel'den derbi öncesi Galatasaray'a olay gönderme

Kulüp televizyonuna konuşan Demirel derbiyle ilgili, "Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. Hafta sonu Fenerbahçelilerin bayramı olacak. Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir yıl ara girdi. 20 yılda bir olur, belki 50 yılda bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak" ifadelerini kullandı.

17 yıl boyunca f.bahçe'de oynadı

2019 yılında futbol kariyerini noktalayan Volkan Demirel, 2002 yılından itibaren aralıksız 17 yıl boyunca sarı lacivertlilerin kalesini korudu.

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