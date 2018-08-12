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Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel Bursaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2018 Pazar 02:04
Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel, sarı lacivertlilerin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği lig mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona galibiyetle başladıklarını söyleyen Volkan Demirel, "Uzun süre aradan sonra sezona galibiyetle başladık. Lefter Küçükandonyadis sezonuna galibiyetle başlamamız güzel oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bireysel ve takım olarak iyi değildik ama ilk hafta da kazanmak önemliydi. İlerleyen haftalarda performansımız takım olarak yükselecektir. Daha iyi bir futbola bu taraftarı mutlu etmeye çalışacağız. İlerleyen haftalarda bu taraftarımız desteği ile daha iyi çalışarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'Taraftarımızla beraber turu geçmek için çalışacağız'

Benfica ile oynanacak rövanş mücadelesini yorumlayan Volkan, "Ne çok tehlikeli bir skor, ne de çevrilemeyecek bir skor. Sahaya çıkıp turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maçta Benfica'yı çok iyi analiz etmiştik. İlk maç çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda yorgunluk ve onların baskısıyla birlikte golü yedik. Buradaki maç farklı olacaktır. Taraftarımızla beraber turu geçmek için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

'VAR güzel uygulama'

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi ile ilgili yorum yapan Volkan Demirel, "VAR Sistemi doğru kararın çıkması için güzel bir uygulama. Bugün bir tane penaltı verildi ama VAR Sistemi incelendikten sonra ofsayt kararı verildi. Bu da futbolcular adına mutluluk verici. Yoksa bakıldığında buradan iki takım da beraberlikle ayrılabilirdi. Güzel bir maç oldu hem Bursaspor adına, hem de bizim adımıza. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah bizim istediğimiz gibi bir sezon olur" diye konuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 02:04
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel
  3. Bursasspor
  4. Video Yardımcı Hakem (VAR)

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