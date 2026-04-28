Hakan Fidan’ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın turu sonrası İngiltere'den dikkat çekici bir adım iddiası geldi. Londra yönetiminin İsrail ile ilişkileri askıya alacağı ileri sürüldü.

İngiltere, kendi tarihi açısından son yılların en sıra dışı kararlarından birini almaya hazırlanıyor. İddiaya göre Londra yönetimi, İsrail ile ilişkilerini askıya alacak.

İddianın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İngiltere turunun ardından gelmesi dikkat çekti. Bakan Fidan'ın ziyaretinde Türkiye ile İngiltere arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalanmıştı. Belgeyle ilgili yapılan açıklamada Türkiye ve İngiltere'den yapılan ortak açıklamada belge ile ilgili olarak, "Tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir" denilmişti.

İngiltere'nin bu yönde alacağı olası bir İsrail kararının Ota Doğu'da dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor.

