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Spor

Volkan Demirel maçı ayakta takip etti

Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:01:29 -
Volkan Demirel maçı ayakta takip etti

Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.


Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.

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