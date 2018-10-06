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Volkan Demirel Fenerbahçe'de neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı bırakılırken üç teknik adam Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla da yollar ayrıldı. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'in Fenerbahçe macerası böyle bitmiş oldu. Peki Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı?

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:53
Volkan Demirel Fenerbahçe'de neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı bırakılırken üç teknik adam Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla da yollar ayrıldı. Peki Volkan Demirel neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'de kardo dışı kalan isimlerden biri olan Volkan Demirel'in neden kadro dışı kaldığıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Rize’de alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Volkan Demirel forma giymemesine rağmen özür dilemesi için tribüne gönderildi.  Ancak tecrübeli kaleci burada birkaç olumsuz tepki ile karşılaştı.  İddiaya göre büyük üzüntü yaşayan Volkan Demirel olayın devamında da Comolli tartışarak gerginlik yaşadı. Fenerbahçe’de kaptanlık görevini yürüten Volkan Demirel, 16 yıldır forma giyiyor. 2002 yılından beri kulüpte olan Volkan, 495 maça çıkarken, tam 10 kupa kazandı. 37 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla forma giyen kaleci unvanını elinde bulundururken, Müjdat Yetkiner’i de takip ediyordu. Tecrübeli yıldız, 2002-2018 arası kesintisiz sarı-lacivertli formayı taşıyıp, 2012’den beri de kaptanlık görevini devralmıştı.  Volkan Demirel, kadro dışı kalması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim.

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel, 27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 

Okul takımındayken orta saha mevkiinde görev yapan Demirel, takımın kalecisinin takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçti. Bunun ardından okul takımındaki arkadaşlarıyla Kartalspor'a transfer oldu. 

2000-02 yılları arasında Kartalspor'da forma giyen Demirel bu takımda 51 maça çıktı. 

2002 senesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ve hala Fenerbahçe forması giymektedir. 

Fenerbahçe formasıyla birçok başarı yaşayan Demirel, sert kişiliğiyle de bilinmektedir. 

Milli takım formasını ilk kez 2004 senesinde giymiş ve Belçika'ya karşı oynamıştır. 

2016 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Kazakistan maçı öncesindeki ısınma sırasında kendisine yapılan ıslıklı, küfürlü tezahüratlar sonucu sahayı terk eden Volkan Demirel, o tarihten bu yana Türkiye eski futbol direktörü Fatih Terim tarafından bir daha kadroya alınmadı. 

Volkan Demirel evli ve bir çocuk babasıdır. 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:53
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