İletişimin Duayenleri Karabük Üniversitesi 'Medya ve Etik Çalıştayı'nda Bir Araya Geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen “Medya ve Etik Çalıştayı”nda, Dezenformasyon ve Haber Etiği, Yerel Medya Sorunları ve Etik ile Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ konuları ele alındı. Alanında uzman isimler, doğru bilginin önemi ve etik yayıncılığın gerekliliğini sonuç bildirgesi ile kamuoyuna duyurdu.

#1
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Güz, İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Çağlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

#2
“Dijital Çağda Sorumlu İletişim ve Hakikat” temalı “Medya ve Etik Çalıştayı”nda dijital çağda sorumlu iletişim, dezenformasyonla mücadele ve medya etiği çok yönlü olarak ele alınırken; Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen alanında uzman isimler hakikatin korunması, etik yayıncılığın güçlendirilmesi ve medya okuryazarlığının yaygınlaştırılmasına dikkat çekti.

#3
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, açılış konuşmasında medyanın çağımızda kritik bir işlev üstlendiğine dikkat çekerek, toplumların doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesinin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı. Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerde hakikatin sıklıkla gölgede bırakıldığını ifade eden Kırışık, özellikle Filistin’e karşı saldırılar başta olmak üzere birçok olayda gerçeklerin perde arkasında bırakıldığını ve medya aracılığıyla yönlendirici içeriklerle algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Kırışık, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda hakkı ve hakikati savunduğunu belirterek, bu duruşa rağmen medya operasyonlarıyla algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Kırışık, “Bunu oluşturmak için İletişimde Türkiye Yüzyılı dediğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı alt hedeflerinden biri olan yeni bir çağa da geçmek için hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor” dedi.

#4
“İletişimde Türkiye Yüzyılı, bizim ajanslarımızın, bizim medya kurumlarımızın sorumlu, duyarlı gazetecilik, medya profesyonelliği yaparak bütün dünyaya hakkı ve hakikati açıkça dile getirmesi, algı operasyonlarına karşı dimdik durabilmesi ve bu operasyonları bozabilmesinin gerçekleştiği kıymetli bir sistemi ve iletişim mekanizmasını ifade ediyor” diyen Kırışık, çalıştayın bu hedef doğrultusunda önemli bir altyapı sunacağını kaydetti.

#5
Çalıştay onur konuklarından duayen gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, medya ve etik konusunun günümüzde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “medya ve etik konusu Türkiye'nin bugün en önemli konularından birisidir. Çünkü nereden geldiğimiz, nerede bulunduğumuz ve nereye doğru gittiğimiz konusunda farkındalık oluşturma açısından medyanın hala ciddi bir önemi var.” dedi. Kızıltaş, sosyal medyada artan bilgi kirliliği, yalan ve manipülasyonun doğru bilgiye erişimi zorlaştırdığını vurgulayarak, medyanın güvenilirliğinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Çalıştay onur konuklarından RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, medya etiğinin dijital çağda çok boyutlu bir sorumluluk alanına dönüştüğünü vurgulayarak, “Bugün medya etiğini yalnızca mesleki ilkeler bağlamında değil, dijital çağın toplumsal güven, sorumluluk ve kamu yararı meselesi olarak ele almamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü medya artık sadece bilgi aktaran bir mecra değil; duyguları, algıları, değerleri ve ortak hayatımıza dair kabulleri de şekillendiren bir mecradır.” dedi. Güçer, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekâ ile birlikte medya alanında dezenformasyon, mahremiyet ve çocukların korunması gibi başlıkların öne çıktığını belirterek, RTÜK’ün sadece denetleyen değil; rehberlik eden ve etik yayıncılığı teşvik eden bir paydaş olarak konumlandığını, medya etiğinin ise yayıncılık kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

#6
Çalıştay Onursal Başkanı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, sahte ve yanıltıcı haberlerin dijital mecralarda daha hızlı yayıldığına ve etkisinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Maalesef sadece geleneksel medyada değil tüm medya mecralarında sahte haber, yalan haberlerin yayılma hızı p daha fazla, inandırıcılığı da 6 kat daha fazla. İnsanlar doğru habere inanmaktan daha çok yalan habere 6 kat daha fazla inanabiliyorlar.” dedi. Dezenformasyonun siyasi, ekonomik ve toplumsal psikoloji olmak üzere üç temel hedef doğrultusunda üretildiğini belirten Edibe Sözen Çetintaş, medya okuryazarlığının toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini vurguladı.

#7
Çalıştay kapsamında düzenlenen oturumlarda “Dezenformasyon ve Haber Etiği”, “Yerel Medya Sorunları ve Etik” ile “Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ” başlıkları 23 akademisyen tarafından üç ayrı masada ele alındı. Düzenlenen oturumların ardından çalıştay bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Dezenformasyon ve Haber Etiği masası başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, sahte haberlerin sosyal medyada daha hızlı ve etkili yayıldığını belirterek medya okuryazarlığı, şeffaflık ve etik ilkelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ masası başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, yapay zekânın medyada dönüştürücü bir güç olduğunu ifade ederek şeffaflık, hesap verebilirlik ve insan denetiminin korunmasının önemine dikkat çekti.

#8
Yerel Medya Sorunları ve Etik masasında ise Prof. Dr. Nurettin Güz (Moderatör: Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Deniz Güçer (RTÜK Başkan Vekili), Prof. Dr. Ercan Aktan (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Prof. Dr. Selami Özsoy (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Tuncay Erdem (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Doç. Dr. Selver Mertoğlu (Kastamonu Üniversitesi), Raportör Dr. Öğr. Üyesi Faruk Aşlakçı görevalırken program, çalıştaya katılan akademisyenlere teşekkür ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu
Gündem

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ..
Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı
Gündem

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ..
5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı
Gündem

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Köpek terörü yine can aldı

Van'ın Saray ilçesinde evlerinin önünde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki çocuktan 5 yaşındaki Hamza Özsoy h..
Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!
Gündem

Önce başörtülü hakimi reddetmişti şimdi de… Laikçi hokkabazın istekleri bitmiyor!

Uyuşturucu suçundan yargılanan müvekkilinin duruşmasında mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının "laikliğe aykırı" olduğunu ileri..
Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!
Dünya

Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!

Luciano Sánchez için Brezilya'dan korkutan haber geldi. Tatil için bulunduğu Rio de Janeiro'nda köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu, ağı..
Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin
Seyahat

Delice-Çorum etabı hızla ilerliyor YHT hattı dolu dizgin

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Altyapı Yapım Şube Müdürü Necdet Kocaman, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı D..
