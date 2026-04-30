İletişimin Duayenleri Karabük Üniversitesi 'Medya ve Etik Çalıştayı'nda Bir Araya Geldi

Çalıştay onur konuklarından duayen gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş, medya ve etik konusunun günümüzde kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “medya ve etik konusu Türkiye'nin bugün en önemli konularından birisidir. Çünkü nereden geldiğimiz, nerede bulunduğumuz ve nereye doğru gittiğimiz konusunda farkındalık oluşturma açısından medyanın hala ciddi bir önemi var.” dedi. Kızıltaş, sosyal medyada artan bilgi kirliliği, yalan ve manipülasyonun doğru bilgiye erişimi zorlaştırdığını vurgulayarak, medyanın güvenilirliğinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Çalıştay onur konuklarından RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, medya etiğinin dijital çağda çok boyutlu bir sorumluluk alanına dönüştüğünü vurgulayarak, “Bugün medya etiğini yalnızca mesleki ilkeler bağlamında değil, dijital çağın toplumsal güven, sorumluluk ve kamu yararı meselesi olarak ele almamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü medya artık sadece bilgi aktaran bir mecra değil; duyguları, algıları, değerleri ve ortak hayatımıza dair kabulleri de şekillendiren bir mecradır.” dedi. Güçer, dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekâ ile birlikte medya alanında dezenformasyon, mahremiyet ve çocukların korunması gibi başlıkların öne çıktığını belirterek, RTÜK’ün sadece denetleyen değil; rehberlik eden ve etik yayıncılığı teşvik eden bir paydaş olarak konumlandığını, medya etiğinin ise yayıncılık kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.