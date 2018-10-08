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Volkan Demirel, Aziz Yıldırım yüzünde mi kadro dışı kaldı?

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Demirel'in kendisinin de bulunduğu bir ortamda Yıldırım ile buluştuğu ve bu yüzden kadro dışı kaldığı iddialarına açıklık getirdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:32
Volkan Demirel, Aziz Yıldırım yüzünde mi kadro dışı kaldı?

Yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in kendisinin de bulunduğu bir ortamda Aziz Yıldırım ile buluştuğu ve bu yüzden kadro dışı kaldığı iddialarına yanıt verdi.

Dilmen, böyle bir şeyin gerçek olmadığını söylerken; "30 Eylül'de program bitti, arabaya bindim, Aziz başkan aradı. Birkaç aydır göremiyordum. Beykoz'da gel kahve içelim dedi. Ben de gittim. Murat Ülker, Aziz bey ve arkadaşları oturuyordu, sohbet ediyorlardı. 15 dakika oturdum, bir kahve içtik, 15 dakika falan sürdü. Ali bey de kahve içelim dese, gider kahve içerim. O gün de Volkan Demirel'in olması mümkün değil, Volkan Rize'deydi zaten olay bu
yani" dedi.

''EN AZ İKİ DÖNEM KALIR''
Aziz Yıldırım'ın, yaptığı görüşmede Ali Koç'un en az 2 dönem kalmasını istediğini söyleyen yorumcu, "Aziz Yıldırım, bana sataşmazlarsa ben hiçbir şeye bakmam, Fenerbahçe iyi olsun demişti. Evinde çay içerken, aynen şu ifadeyi kullandı: İnşallah bir dönem değil, en az 2 dönem kalır dedi. Bana kimse bulaşmadığı zaman, benim de kimseye söyleyecek bir şeyim yok dedi" ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:32
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