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Spor

Voleybolda yeni sezon fikstürleri yarın on-line çekilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-09 12:56:46 -
Voleybolda yeni sezon fikstürleri yarın on-line çekilecek

ANKARA (AA) - Voleybol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi, yarın on-line gerçekleştirilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 2020-2021 sezonu voleybol liglerinin kura çekiminin yarın saat 14.00'te canlı yayınla yapılacağı ifade edildi.

Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi fikstür çekiminin saat 14.00'te, kadın ve erkekler 1. Lig çekiminin 15.00'te, 2. Ligin ise saat 16.00'da yapılacağı belirtildi.

Liglerin kura çekim programı Youtube üzerinden yayın yapacak "tvfvoleyboltv" kanalından izlenebilecek.

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