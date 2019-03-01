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Voleybolda haftanın programı

Efeler Ligi 21. hafta müsabakaları oynanacak.

01 Mart 2019 Cuma 09:46
Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi  21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

 

- Efeler Ligi

 

Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

3 Mart Pazar:

14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

16.30 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

 

 

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:46
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Afyon
  4. Efeler Ligi
  5. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  6. Voleybol

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