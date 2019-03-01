Voleybolda haftanın programı
Efeler Ligi 21. hafta müsabakaları oynanacak.01 Mart 2019 Cuma 09:46
Voleybolda Efeler Ligi 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Burhan Felek)
16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl)
17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
3 Mart Pazar:
14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
16.30 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)
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