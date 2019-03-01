Voleybolda haftanın programı Efeler Ligi 21. hafta müsabakaları oynanacak.

Voleybolda Efeler Ligi 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: - Efeler Ligi Yarın: 14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor (TVF Başkent) 14.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Burhan Felek) 16.00 İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası (İnegöl) 17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu) 3 Mart Pazar: 14.00 Halkbank-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent) 16.30 Maliye Piyango-Arkas Spor (TVF Başkent)

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