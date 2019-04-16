Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Türk Hava Yolları: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç Türk Hava Yolları: İrem Çor, Nikolic, Duygu Arslan, Rahimova, Şeyma Ercan, İpek Ercan (Funda Bilgi, Berin Yıldırım, Enright, Özge Kırdar, Havlickova) Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Seda Menekşe, Seda Uslu, Elif Boran) Setler: 25-16, 29-27, 27-25 Süre:99 dakika (25, 36, 38)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik son maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Seride 2-1 öne geçen Türk Hava Yolları, 5.'lik maçı yapacak. Nilüfer Belediyespor ise 7.'lik karşılaşmasına çıkacak.



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