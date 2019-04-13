Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- Beşiktaş: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 313 Nisan 2019 Cumartesi 22:28
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, Janset Erol (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Merve Tanıl, Zeynep Üzen)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Buse Kara, Simay Kurt)
Setler: 25-23, 19-25, 25-22, 16-25, 11-15
Süre: 130 dakika (29,27,27,25,22)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, 5.'lik maçı oynamaya hak kazandı. Beşiktaş ise 7.'lik maçı oynayacak.
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