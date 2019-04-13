Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off
- Türk Hava Yolları: 3 - Nilüfer Belediyespor: 113 Nisan 2019 Cumartesi 19:38
Salon : Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Nikolic, İpek Ercan, Rahimova, Enright, Duygu Arslan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, İrem Çor, Havlickova, Şeyma Ercan)
Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Uslu, Hande Korkut)
Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-19
Süre: 114 dakika (26, 29, 32, 27)
İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
İki takım arasındaki üçüncü maç, 16 Nisan Salı günü yine İstanbul'da oynanacak.
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