Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Türk Hava Yolları: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1



Salon : Burhan Felek Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Nikolic, İpek Ercan, Rahimova, Enright, Duygu Arslan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, İrem Çor, Havlickova, Şeyma Ercan) Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Uslu, Hande Korkut) Setler: 25-19, 21-25, 25-23, 25-19 Süre: 114 dakika (26, 29, 32, 27)

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. İki takım arasındaki üçüncü maç, 16 Nisan Salı günü yine İstanbul'da oynanacak.



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