Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off - Fenerbahçe Opet: 2 - Türk Hava Yolları: 3- Çeyrek final serisinde durum 1-1'e geldi



Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: Ramazan Demiröz, Tayfun Şener Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Dündar, Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Ramos, Sıla Çalışkan, Polen Ünver, Bahar Guidetti, Merve Dalbeler) Türk Hava Yolları: Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Rahimova, Enright, İpek Ercan, İrem Çor (Funda Bilgi, Nikolic, Şeyma Ercan) Setler: 25-17, 18-25, 25-16, 20-25, 13-15 Süre:115 (23, 28, 23, 24, 17)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Hava Yolları deplasmanda, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. Seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale çıkacak ekibi 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak serinin 3. karşılaşması belirleyecek.



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