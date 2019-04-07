Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı - Çanakkale Belediyespor: 1 - Karayolları: 3- Çanakkale Belediyespor, lige veda etti



Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Koray Yılmazgil, Seçkin Yener Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Semra Özer, Perez, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu) Karayolları: Tumas, Elif Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Seda Canlı, Yasemin Özel) Setler: 24-26, 25-14, 18-25, 19-25

Süre: 108 dakika (32, 24, 24, 28)

BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçında Karayolları, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi. Bu sonuçla Halkbank'ın ardından Çanakkale Belediyespor'un da lige veda etmesi kesinleşti.

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