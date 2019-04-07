Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı - Halkbank: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3



Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri

Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Desislava, Seda Arısoy)

Setler: 18-25, 25-17, 20-25, 14-25 Süre: 107 dakika (25,28,28,26)

BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.



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