Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı
- Halkbank: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 307 Nisan 2019 Pazar 16:27
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sadettin Deneri
Halkbank: Castaneda, Aysun Aygör, Ada Germen, Aslıhan Kılıç, Giel, Strashimira (Eylül Akarçeşme, Aslı Kocaoğlu, Asena Seyli, Kai)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Lopez, Gözde İrgi Dal, Fulden Ural, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Desislava, Seda Arısoy)
Setler: 18-25, 25-17, 20-25, 14-25
Süre: 107 dakika (25,28,28,26)
BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre ikinci gün maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-1 yendi.
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