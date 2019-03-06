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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- VakıfBank: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0

06 Mart 2019 Çarşamba 16:10
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Setler: 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 76 dakika (25, 26, 25)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:10
  1. Çanakkale Belediyespor
  2. Vakıfbank
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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