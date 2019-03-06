Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - VakıfBank: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0



Salon: VakıfBank Spor Sarayı Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç) Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu) Setler: 25-19, 25-21, 25-19 Süre: 76 dakika (25, 26, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

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