Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet: 3 - Karayolları : 003 Mart 2019 Pazar 20:29
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Polen Ünver, Melis Yılmaz)
Karayolları:Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Seda Canlı, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)
Setler: 25-18 25-16, 25-20
Süre:71 dakika (24, 22, 25)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.
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