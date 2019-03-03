Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Fenerbahçe Opet: 3 - Karayolları : 0



Salon: Burhan Felek Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Polen Ünver, Melis Yılmaz) Karayolları:Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Seda Canlı, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Ayçin Akyol) Setler: 25-18 25-16, 25-20 Süre:71 dakika (24, 22, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.



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