Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Çanakkale Belediyespor: 1 - Beşiktaş: 3

Salon: Anafartalar

Hakemler: ArzuEmiroğlu, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: BirgülGüler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe, Tuğçe Ersan) Setler: 25-18, 16-25, 20-25,15-25 Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)



ÇANAKKALE(AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında,Beşiktaş deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

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