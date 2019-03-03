Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1



Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas:Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Gözde Dal, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız) Setler: 21-25, 25-23, 25-12, 25-15 Süre:106 dakika (29, 33, 22, 22)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.