Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 0 - VakıfBank: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Bülent Bozkurt, Caner Çildir Türk Hava Yolları:Şeyma Ercan, Su Zent, Rahimova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Havlickova, İpek Ercan, Duygu Arslan, Mislina Kılıç, İrem Çor) VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Örge, Buket Gülübay) Setler: 14-25, 16-25, 21-25 Süre:80 dakika (29, 25, 26)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.



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